وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مرسوما رئاسيا يتضمن تعديلا في الحكومة حسب ما نقل التلفزيون العمومي.

وحمل التعديل الوزاري خروج وزير المالية عبد الرحمن راوية من الحكومة، حيث عوضه أيمن بن عبد الرحمن، كما غادر وزير السياحة حسان مرموري منصبه وتم تعويضه بمحمد حميدو.

وهو نفس الأمر بالنسبة لوزير الفلاحة شريف عماري الذي تم تعويضه بعبد الحميد حمدان.

من جهة أخرى انتقل محمد عرقاب من وزارة الطاقة إلى وزارة المناجم، وشمس الدين شيتور من وزارة التعليم العالي إلى وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

هذه هي تشكيلة الحكومة الجديدة

- الوزير الأول عبد العزيز جراد



-وزير الخارجية صبري بوقادوم



-وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود



-وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي



-وزير الطاقة عبد المجيد عطار



-وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور



-وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني



-وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي



-وزير التربية الوطنية محمد أوجاوت



-وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان



-وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة



-وزير الثقافة والفنون مليكة بن دودة



-وزير الشباب والرياضة سيدعلي خالدي



-وزير الرقمنة والإحصائيات منير خالد براح



-وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار



-وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو



-وزير الصناعة فرحات آيت علي



-وزير المناجم محمد عرقاب



-وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمدان



-وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري



-وزير التجارة كمال رزيق



-وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر



-وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي



-وزير النقل لزهر هاني



-وزير الموارد المائية أرزقي براقي



-وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد



-وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أحمد شوقي عاشق يوسف



-وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار



-وزيرة البيئة نصيرة بن حراث



-وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي



-وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد



-وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلّف بالاستشراف محمد شريف بن ميهوب



-وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلّف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات



-وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلّف باقتصاد المعرفة ياسين المهدي وليد



-وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالجالية الجزائرية بالخارج سمير شعابنة



-وزير منتدب لدى وزير التجارة مكلّف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي



-وزير منتدب لدى وزيرة البيئة مكلّف بالبيئة الصحراوية حمزة آل سيدي الشيخ



-كاتبة دولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلّفة برياضة النخبة سليمة سواكري



-كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة والفنون مكلّف بالصناعة السينيماتوغرافية بشير يوسف سحيري