أفاد تقرير جديد لكتابة الدولة الأمريكية نشر أمس الأربعاء في واشنطن أن المجموعات الارهابية في المنطقة غير قادرة على النشاط في الجزائر بفضل الجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن والتي أفضت إلى تحييد قدراتها.



وأشارت كتابة الدولة في تقريرها السنوي حول الإرهاب في العالم أن "الجزائر واصلت مجهوداتها الحثيثة للوقاية من النشاطات الارهابية داخل حدودها".



وأبرزت أن التنظيمات الارهابية التي تواصل النشاط في المنطقة لم تقم بهجمات على الجزائر منذ 2019.



مستشهدة بالملاحظات التي سجلها محللون مختصون في الأمن، أكدت كتابة الدولة أن "الوتيرة المنتظمة لعمليات التمشيط (التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي) قلص بشكل معتبر من قدرات المجموعات الارهابية على النشاط في الجزائر".



وأكثر من ذلك، اعتبرت أن الجزائر تظل "بيئة عملياتية وعرة" على المجموعات المتطرفة المسلحة في المنطقة.