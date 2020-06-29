أكد مدير المعهد الوطني للصحة العمومية وعضو لجنة رصد ومتابعة كوفيد 19 البروفيسور، إلياس رحال، اليوم الاثنين ،في تصريح للاذاعة الوطنية أنه"لا توجد أنفلونزا الموسمية في شهر جوان، ومن له أعراض يجب التوجه مباشرة للتشخيص".

وقال البروفيسور "ننصح المواطن أن لا يشوش على الإجراءات الوقائية".

وتابع قائلا "أن الحالة المشتبه فيها هي التي كشف عنها بجهاز السكانير لكنها غير مؤكدة". ودعا البروفيسور رحال المصابين "إلى عدم إخفاء حالاتهم المؤكدة، لأن ذلك يعتبر مشكل كبير".

وأضاف رحال "أن هذا الوباء هو مشكل صحي عمومي، فلا يمكن معالجة الوباء دون أن يتحمل المواطن مسؤولياته".

كما دعا "المواطن إلى ضرورة احترام التدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات".

وأكد البروفيسور رحال على ضرورة "رفع عدد مخابر التشخيص، وهو ما نعمل عليه حاليا مع رفع وتيرة العمل أيضا".

وأضاف البروفيسور أنه حاليا "نركز على إستراتيجية رصد وباء فيروس كورونا من أجل التحكم في الوضعية". وقال البروفيسور أن "الحل اليوم هو بيد المواطن ومدى احترامه للإجراءات الصحية الوقائية".