توفي اليوم الأربعاء ،رئيس المجلس الشعبي البلدي الوادي، العيد زومالي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، كوفيد-19.

ودخل الضحية إلى مستشفى الجيلالي بن عمر منذ نحو أسبوعين على إثر انتقال عدوى وباء كورونا إليه.

وسخر الفقيد قبل مرضه وسائل البلدية في مكافحة الفيروس وتطهير الأحياء من انتشاره تنظيفا وتعقيما رفقة الهيئات الرسمية والجمعيات المدنية.

وينتمي "مير" بلدية الوادي إلى حزب التجمع الوطني الديموقراطي وقد تقلد منصبه في رئاسة المجلس في أعقاب توقيف رئيس البلدية السابق عبد الله معوش من طرف والي الولاية. خليفة قعيد