كشفت مصادر لـ"الخبر" أنه سيتم الافراج عن عدد من نشطاء الحراك من بينهم كريم طابو وسمير بلعربي.

كما وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يقضي بالعفو عن عدد من الحراكيين المحبوسين بمناسبة عيد الاستقلال والشباب.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية "أمضى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مرسوما رئاسيا يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب. وبمقتضى هذا المرسوم وطبقا للدستور، ولقانون العقوبات المعدل والمتمم، وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء، يستفيد من عفو كلي للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم والآتية أسماؤهم":

- علال شريف نصر الدين، المولود بتاريخ 04 أفريل 1998.

- بحلاط إلياس، المولود بتاريخ 26 جوان 1985.

- شداد جلول، المولود بتاريخ 20 جانفي 1992

- رياحي مليك، المولود بتاريخ 20 أوت 1990.

- خاضر حسين، المولود بتاريخ 14 نوفمبر 1992.

- داود بن عمران جيلالي، المولود بتريخ 19 جويلية 1988.