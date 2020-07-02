

شملت القائمة الإسمية لرفات وجماجم شهداء المقاومة الشعبية التي ستصل إلى الجزائر خلال الساعات القليلة القادمة، على متن طائرات عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي قادمة من العاصمة الفرنسية باريس.مايلي :





06 جماجم لقادة شهداء المقاومة الشعبية



رأس محنطة لعيسى الحمادي ،رفيق بوبغلة



جمجمة الشريف بوبغلة الملقب بالأعور



جمجمة بوزيان، زعيم مقاومة الزعاطشة



جمجمة سي موسى رفيق بوزيان



جمجمة الشريف بوقديدة المدعو بوعمار بن قديدة



جمجمة مختار، بن قويدر التيطراوي.



11 جمجمة معرفة من طرف اللجنة العلمية



جمجمة سعيد مرابط ، قطع رأسه في سنة 1841 بباب اللوم، الجزائر العاصمة



جمجمة غير محددة الهوية تم قطعها في منطقة الساحل عام 1841 .



جمجمة عمار بن سليمان من مقاطعة الجزائر الوسطى



جمجمة محمد بن الحاج السن من 17 إلى 18 سنة من القبيلة العظيمة بني مناصر



جمجمة بلقاسم بن محمد الجنادي



جمجمة علي خليفة بن محمد 26 سنة توفي في الجزائر العاصمة في 31 ديسمبر 1838



جمجمة قدور بن يطو



جمجمة السعيد بن دلهيس من بني سليمان



جمجمة السعدي بن ساعد من نواحي القل



رأس غير محددة الهوية، محفوظ بالزئبق والتجفيف الشمسي 1865



جمجمة الحبيب ولد (اسم غير كامل) المولود سنة 1844 بمنطقة عبراتساب ، مقاطعة وهران



09 جماجم لم يتم الكشف عنها من طرف اللجنة العلمية