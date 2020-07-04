نفى عضو اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا، الدكتور محمد بقاط بركاني، مرور الجزائر بموجة ثانية للجائحة.

وقال المتحدث في تصريحات للتلفزيون العمومي أن الجزائر مازالت تعيش الموجة الأولى لانتشار الفيروس.

وأضاف بركاني أن سبب الارتفاع الأخير في حالات الإصابة، والتي بلغت 413 حالة جديدة أمس الجمعة، راجع إلى عدم التزام المواطنين بتدابير الوقاية واعتقاد البعض أن الوباء في نهايته بعد رفع الحجر الصحي.

وأكد نفس المسؤول أن الإصابات الجديدة لا تعود ليومين أو أسبوع، وإنما إلى ما بعد عيد الفطر، مضيفا أن العديد من العائلات قامت بحفلات زفاف إضافة لعدم احترام التباعد الاجتماعي في الأسواق والمساحات الكبرى وأسواق الماشية.