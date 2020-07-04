أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره محمد طارق بلعريبي اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن قرابة 77.435 وحدة سكنية من برنامج “عدل” قد استكملت على مستوى ولاية الجزائر إلى تاريخ 30 جوان 2020، معلنا عن تسليم 7909 وحدة منها في غدا الأحد 5 جويلية.



وأوضح بلعريبي خلال عرض على هامش وضع حجر الأساس لبرنامج 14.145 مسكنا على مستوى العاصمة اشرف عليه الوزير الأول عبد العزيز جراد، إن إجمالي مشروعات “عدل” المنجزة على مستوى ولاية الجزائر بلغ 77435 مسكنا، منها 909. 7 ستسلم في ال5 يوليو، مشيراً إلى أن عدد المكتتبين في الولاية بلغ 195836.



و أضاف ذات المسؤول، انه تم على الصعيد الوطني استلام 23000 سكنا خلال الثلاثي الأول من العام الحالي.



كما أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، أن المشاريع المبرمجة إلى 1 جانفي 2020 تشمل ما لا يقل عن 120334 مسكناً.



أما المشاريع التي توجد في طور الانجاز فتبلغ 74.375 وحدة، تم إطلاق 20.875 منها خلال السداسي الأول من سنة 2020 على مستوى العاصمة وموزعة على 17 مشروعًا.



كما أضاف أن “الجهود مستمرة لتخصيص الأوعية العقارية لإطلاق المشاريع المتبقية في ولاية الجزائر والولايات المجاورة”.

وعلى مستوى بلدية أولاد فايت، تم إطلاق انجاز 6.010 وحدة موزعة على ثلاثة مواقع تتضمن 3.920 و 1.000 و 1.090 مسكنا بغلاف مالي يقدر ب 19.79 مليار دج.



ما يقارب 184000 وحدة في جميع الصيغ سيتم إنجازها على مستوى العاصمة



من جهته أكد مدير السكن بولاية الجزائر محمد مرجاني أن 183.974 وحدة سكنية لا تزال تنتظر الانجاز على مستوى العاصمة موزعة على 20.945 وحدة من صيغة السكن العمومي الايجاري و 20.554 وحدة بصيغة السكن الترقوي المدعم و 124.154 وحدة بصيغة البيع بالإيجار و 14.321وحدة بصيغة السكن العمومي الترقوي.



أما البرنامج المتبقي لاستكمال صيغة السكن العمومي الايجاري فيقدر ب 20.123 وحدة، منها أكثر من 13.000 وحدة قيد الإنشاء و 7.000 وحدة لم يتم إطلاقها بعد.



و فيما يتعلق بصيغة السكن الترقوي المدعم فإنها تشمل 24.100 وحدة منها 13.897 قيد الإنشاء و 10.203 لم يتم إطلاقها.

أما عن صيغة البيع بالإيجار التي تضم 122.221 سكنا فإن 78.195 توجد قيد الإنجاز ولم يتم إطلاق 44.026 وحدة.

وفيما يتعلق بصيغة السكن العمومي الترقوي فهناك 13.394 وحدة توجد في طور الانجاز.



كما أكد السيد مرجاني، أن أحد أهداف السداسي الأول من سنة 2020 يتمثل في توفير الأوعية العقارية من اجل انجاز 31.349 وحدة في كافة الصيغ.



بالإضافة إلى ذلك، تم خلال نفس السداسي الأول إطلاق أكثر من 20 ألف وحدة منها 14.145 وحدة في ولاية الجزائر -حسب ذات المسؤول-.



كما أكد انه “على الرغم من الاضطرابات التي تواجهها الورشات بسبب الأزمة الصحية، فقد تم استكمال 4136 وحدة، ووزعت على 822 وحدة من صيغة السكن العمومي الايجاري، و454 وحدة بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي، و1،933 وحدة بصيغة البيع بالإيجار و 927 وحدة بصيغة السكن العمومي الترقوي.



من جانب آخر، وفيما يتعلق بالقضاء على الأحياء القصديرية والمساكن القديمة، فقد تم الشروع منذ سنة 2007، -يضيف السيد مرجاني- في إعادة إسكان أكثر من 60.000 أسرة، من بينهم 40.000 أسرة تعيش في أحياء قصديرية، و 6803 أسرة تعيش في شاليهات و 3422 أسرة تقطن في مساكن مهددة بالانهيار.