رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن 4700 محبوس
أخبار الوطن
4 يوليو 2020 () - م.خ/ وكالات
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسي يتضمن عفوا لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا كالتالي:
-عفو كلّي للأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوباتهم أو المتبقي منها 6 أشهر أو أقل
-تخفيض جزئي للعقوبات لمدة 6 أشهر إذا كان المتبقي من العقوبة لا يزيد عن 6 أشهر ويساوي أو يقل عن 20 سنة
-ترفع مدة التخفيض الكلي أو الجزئي للعقوبة إلى 12 شهر لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي عمرهم أو يزيد عن 65 سنة عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم