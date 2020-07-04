رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن 4700 محبوس

أخبار الوطن
4 يوليو 2020 () - م.خ/ وكالات
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 أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسي يتضمن عفوا لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا كالتالي:

-عفو كلّي للأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوباتهم أو المتبقي منها 6 أشهر أو أقل

-تخفيض جزئي للعقوبات لمدة 6 أشهر إذا كان المتبقي من العقوبة لا يزيد عن 6 أشهر ويساوي أو يقل عن 20 سنة

-ترفع مدة التخفيض الكلي أو الجزئي للعقوبة إلى 12 شهر لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي عمرهم أو يزيد عن 65 سنة عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم

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