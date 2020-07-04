أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسي يتضمن عفوا لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا كالتالي:



-عفو كلّي للأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوباتهم أو المتبقي منها 6 أشهر أو أقل



-تخفيض جزئي للعقوبات لمدة 6 أشهر إذا كان المتبقي من العقوبة لا يزيد عن 6 أشهر ويساوي أو يقل عن 20 سنة



-ترفع مدة التخفيض الكلي أو الجزئي للعقوبة إلى 12 شهر لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي عمرهم أو يزيد عن 65 سنة عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم