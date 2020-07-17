أكدت المديرية العامة للحماية المدنية عدم تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية التي ضربت ولاية ميلة صباح اليوم وبلغت شدتها 4.5 درجات على سلم ريشتر.

وجاء في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية "بعد عملية التعرف التي قامت بها الوحدات التدخلية للحماية المدنية على مستوى كل بلديات ولاية ميلة لم تسجل لحد الساعة أي خسائر بشرية أو مادية إلا بعض التشققات في الحي القديم في بلدية ميلة".

وأضاف البيان "تعمل الفرق والجهات المتخصصة على تقييمها، كما قامت فرقنا بطمأنة بعض المواطنين الذين أصيبوا بحالة فزع".