جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تدعم مستشفيات سكيكدة بأجهزة التنفس

دعم المكتب الولائي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بسكيكدة ، المستشفى المرجعي كوفيد 19 الإخوة ساعد قرمش بـ 10 حقائب هي عبارة عن أجهزة تنفس ، وهذا لمساعد المصابين بفيروس كورونا على التنفس، كما سيستفيد كل من مستشفى القل والحروش وعزابة من نفس الحقائب ، حث تقدر حصة ولاية سكيكدة بـ25 حقيبة من مجموع الحقائب التي توزع من قبل المكتب الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي تسلمت هذه الهيبة من قبل جمعية جزائريون متضامنون بفرنسا التي كانت وراء هذه المبادرة لتدعيم مستشفيات الجزائر بهذه الأجهزة التي تساعد المريض على التنفس حسب التوضيحات التي قدمها أعضاء الجمعية.