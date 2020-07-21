أعلن رئيس مجلس الشعبي لولاية الجزائر كريم بنور في بيان عن قرار غلق مقر المجلس للعاصمة 14 يوما وذلك بعد وفاة احد اعضائه بسبب فيروس كورونا.



وأوضح البيان " ليكن في علم جميع المواطنين والمواطنات الوافدين على المجلس الشعبي لولاية الجزائر انه وعلى اثر وفاة زميلنا عضو منتخب بالمجلس بفيروس كورونا المستجد وفي إطار احترام التدابير الوقائية للتصدي للوباء تقرر غلق المجلس الشعبي لولاية الجزائر لمدة 14 يوما لتجنب تفشي الوباء.



للإشارة توفي امس الاحد عضو المجلس امبارك عليك.



