اختارت مولودية الجزائر، المنتمية للرابطة الأولى، صيغة "موسم أبيض" ردا على الاستشارة الكتابية التي تقدمت بها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، لدى أعضاء جمعيتها العامة للفصل في مستقبل الموسم الكروي 2019-2020 المعلق منذ 16 مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19).

و أوضح عبد الناصر ألماس، رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية ذات أسهم/العميد، في حوار للتطبيق الرسمي للنادي قائلا : "لحد الآن لم تصلنا الاستمارة, لكن موقفنا سيكون متجها نحو موسم أبيض و ضرورة التفكير في المستقبل".

و كانت الاتحادية قد أكدت أنه "بعد موافقة وزارة الشباب و الرياضة والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قررت الفاف إجراء استشارة كتابية لأعضاء الجمعية العامة للفصل في مصير الموسم الرياضي 2019-2020".

و تتضمن الاستمارة اختيارين "أ" أو "ب" (مواصلة أو توقيف الموسم). و في حال اختيار الصيغة الثانية، ستكون هناك ثلاثة مقترحات (ب1 أو ب2 أو ب3) و هي : إعلان موسم أبيض, اعتماد الترتيب عند الجولة الأخيرة التي لعبت في كل الأقسام مع تحديد البطل و الصاعدين و النازلين، و أخيرا تحديد البطل والصاعدين و لكن بدون سقوط.

و يوضح الرجل الأول للمولودية بأن "إدارته ستدافع بكل قوة عن حقوقها" في حال صدور قرار محتمل لا يخدم مصالح فريقه.

و طالبت الفاف الأعضاء بضرورة إرسال الإجابات بخصوص الاستشارة الكتابية قبل يوم 26 جوان في منتصف الليل.

و قبل توقيف البطولة المحترفة الأولى، كان شباب بلوزداد يحتل المركز الأول ب 40 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط عن وفاق سطيف و مولودية الجزائر (37 نقطة)، حيث يتوفر الشباب و العميد على مباراة مؤجلة.