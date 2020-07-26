موجة حر شديدة تجتاح هذه الولايات

مجتمع
26 يوليو 2020 () - ف.ن
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حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من موجة حر شديدة، تجتاح 7 ولايات. 

وأوضح تنبه باللون البرتقالي، نشر عبر الموقع الرسمي للأرصاد الجوية، أن الولايات: الشلف، عين الدفلى، غليزان، ستعرف موجة حر شديدة ومن المتوقع أن تتعدى درجات الحرارة 44 درجة، وذلك ابتداء من التاسعة 09:00 صباحا إلى غاية التاسعة 21:00 ليلا.

كما أشار نفس المصدر أن موجة حر مرتفعة تمس كل من معسكر وسيدي بلعباس، بالإضافة الى ولاية تيزي وزو والبويرة، ابتداء من التاسعة 09:00 صباحا الى فاية التاسعة 21:00 ليلا، ومن المتوقع وصول دركة الحرارة أكتر من 40 درجة مؤوية.

وأضافت مصالح الارصاد الجوية ان أمطار رعدية تمس كل من ولاية أدرار وتمنراست، ابتداء من منتصف النهار 12:00 الى غاية السادسة مساءا 18:00.

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