أكدت إدارة مولودية الجزائر تقديمها شكوى لدى الهيئات الرياضية احتجاجا على إعلان "الفاف"، اليوم الأربعاء، منح لقب البطولة الوطنية لشباب بلوزداد، واصفة القرار بـ"الفضيحة".

وقال رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر عبد الناصر ألماس في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية "اعتبر القرار الذي اتخذه المكتب الفيدرالي غير منطقي على الإطلاق. إنها فضيحة نندد بها بشدة".

وأضاف ألماس "أنا لا أفهم لماذا نعلن عن هوية البطل دون تحديد الأندية النازلة ؟ كرد فعل أول، سنوجه شكوى إلى الاتحادية، من أجل احترام الإجراءات، إذا لم نتلقى ردا إيجابيا، سنقدم طلبًا على مستوى المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية".

وجدد ألماس تأكيده على أن موقف النادي العاصمي كان مع خيار الموسم الأبيض، دون تحديد بطل.