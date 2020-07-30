أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، اليوم الخميس، أنها ستلتزم بضمان استمرارية خدماتها على مستوى وكالاتها التجارية خلال اليوم الثاني للعيد، وذلك من الساعة 09.00 سا إلى 13.00 سا.زوالا.

وحسب بيان المؤسسة فإن الوكالات المعنية بهذا الدوام على مستوى الجزائر العاصمة هي: حسين داي، برج البحري، الدار البيضاء، عيسات إيدير، بن مهيدي، بئر مراد رايس، الشراقة، باب الوادي والأبيار. وأضاف البيان ، أن الدوام في باقي ولايات التراب الوطني تشمل الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بوسط المدينة.