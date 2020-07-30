أعلن مجمع الخدمات المينائية العمومية وشركة تسيير موانئ الصيد البحري، وحدة الجزائر، عن وقف نشاط مسمكة الجزائر وذلك إلى غاية 11 أوت القادم، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وجاء في بيان مشترك للمجمع والشركة موجه لمستعملي ميناء الصيد البحري للجزائر، نشر اليوم الخميس على صفحة الموقع الاجتماعي فيسبوك للملحق الإداري لميناء الصيد البحري للجزائر العاصمة، أنه "تطبيقا للقرارات المتخذة إثر الاجتماع المنعقد يوم 23 جويلية 2020 للجنة متابعة فيروس كوفيد-19 للصيد البحري بميناء الجزائر، تقرر وقف النشاط على مستوى مسمكة الجزائر وهذا ابتداء من 29 جويلية إلى غاية 11 أوت 2020 من أجل معاينة تطورات الوضع الوبائي وكذا مدى فعالية الإجراءات الصحية المتخذة سابقا".

وأضاف البيان أن الاجتماع قرر أيضا فرض تقديم التزامات كتابية من طرف وكلاء البيع تضمن سلامة كل عمال المربع من الوباء وهذا يوم إعادة النشاط داخل المسمكة (11 أوت) كإجراء احترازي وقائي.

وتقرر أيضا، وفق نفس البيان, تقديم ساعات فتح المسمكة إلى الساعة الرابعة صباحا من أجل الفحص البيطري للموارد السمكية إلى غاية الانتهاء من عملية الفحص وهذا حتى الساعة الخامسة صباحا كأقصى حد وكذا إجبارية مراعاة واحترام القواعد الصحية لتفادي انتشار الوباء.