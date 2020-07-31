بعد أسابيع من تضارب المعلومات بشأن عملية إجلاء الجزائريين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية، تصل اليوم الجزائر، رحلة إجلاء الدفعة الأولى من العالقين حيث حطت أمس طائرة الجوية الجزائرية بمطار دالاس الدولي في العاصمة واشنطن.

وكان الجزائريون العالقون في الولايات المتحدة الأمريكية قد تلقوا بريدا الكترونيا قبل يومين، من القنصلية الجزائرية في نيويورك، يتحدث عن احتمال الغاء الرحلة بسبب عدم الحصول على الترخيص من السلطات الأمريكية، قبل أن يتأكد في آخر لحظة انطلاق الرحلة في نفس التاريخ مع تغيير توقيتها.

وفي تصريح لـ "الخبر" قال المتحدث بإسم السفارة الأمريكية في الجزائر بول وولفسبيرغ "تعمل وزارة الخارجية الأمريكية بشكل وثيق مع السفارة الجزائرية في واشنطن لتسهيل عودة الجزائريين المتواجدين حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية. نثمن التعاون الوثيق بشأن هذه المسألة الهامة والخدمات اللوجيستية المرتبطة بها ونتطلع إلى عودتهم الآمنة في أقرب وقت ممكن". ومن المنتظر برمجة رحلة أخرى لإجلاء بقية العالقين يوم 5 أوت.