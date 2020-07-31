أول دفعة من العالقين في أمريكا تصل اليوم إلى الجزائر
بعد أسابيع من تضارب المعلومات بشأن عملية إجلاء الجزائريين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية، تصل اليوم الجزائر، رحلة إجلاء الدفعة الأولى من العالقين حيث حطت أمس طائرة الجوية الجزائرية بمطار دالاس الدولي في العاصمة واشنطن.
وكان الجزائريون العالقون في الولايات المتحدة الأمريكية قد تلقوا بريدا الكترونيا قبل يومين، من القنصلية الجزائرية في نيويورك، يتحدث عن احتمال الغاء الرحلة بسبب عدم الحصول على الترخيص من السلطات الأمريكية، قبل أن يتأكد في آخر لحظة انطلاق الرحلة في نفس التاريخ مع تغيير توقيتها.
وفي تصريح لـ "الخبر" قال المتحدث بإسم السفارة الأمريكية في الجزائر بول وولفسبيرغ "تعمل وزارة الخارجية الأمريكية بشكل وثيق مع السفارة الجزائرية في واشنطن لتسهيل عودة الجزائريين المتواجدين حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية. نثمن التعاون الوثيق بشأن هذه المسألة الهامة والخدمات اللوجيستية المرتبطة بها ونتطلع إلى عودتهم الآمنة في أقرب وقت ممكن". ومن المنتظر برمجة رحلة أخرى لإجلاء بقية العالقين يوم 5 أوت.