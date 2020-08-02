توفي صبيحة اليوم الأحد، اللاعب السابق في صفوف فريق جبهة التحرير الوطني سعيد عمارة عن عمر يناهز الـ 87 سنة بولاية سعيدة.

وأفادت الصفحة الرسمية لمولودية سعيدة في "فايسبوك"، أن ولاية سعيدة والجزائر عامة فقدت هذه الصبيحة الشيخ الرمز سعيد عمارة عن عمر يناهز87 عاما بعد مسيرة حافلة من العطاء في مجالي الرياضة والتسيير".

المجاهد سعيد عمارة لاعب سابق في صفوف فريق جبهة التحرير الوطني من الأوائل الملتحقين بهذا المنتخب دفاعا عن القضية الوطنية وساهم رفقة ثلة من الأبطال في تدويل القضية الوطنية ورفع الراية الجزائرية عبر أقطار العالم ثم كانت له مسيرة احترافية كلاعب في صفوف العديد من الأندية الفرنسية مثل بيزي وبوردو إضافة إلى بعض الأندية الوطنية على رأسها مولودية سعيدة التي توج معها كلاعب ومدرب بكأس الجزائر.

المرحوم تقلد العديد من المناصب أبرزها رئيسا للاتحادية الجزائرية ومديرا للشباب والرياضة ورئسيا للرابطة الجهوية لكرة القدم بسعيدة ودرب أندية مولودية وهران وشبيبة تيارت وغالي معسكر الذي توج معه بالبطولة الوطنية سنة 1984 فضلا عن إشرافه على فريق بنغازي الليبي.