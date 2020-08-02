تم استلام المساعد الأول المتقاعد، قرميط بونويرة، الفار من الجزائر على أن يمثل أمام قاضي التحقيق العسكري يوم الإثنين القادم، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لمصالح الأمن.

وجاء في البيان أنه "بأمر من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وبالتنسيق بين مصالحنا الأمنية ومصالح الأمن التركية، تم تسليم واستلام يوم الخميس الماضي المساعد الأول المتقاعد ’ قرميط بونويرة ’ الفار من بلده، والذي سيمثل أمام قاضي التحقيق العسكري يوم الإثنين.