سجلت الجزائر اليوم، 515 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشار رئيس لجنة متابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، الى ارتقاع اجمالي الإصابات الى 31465 حالة، و1231 حالة وفاة بعد تسجيل 8 وفيات جديدة.

كما أكد فورار، أن ‫431 حالة إصابة تماثلت للشفاء، ليرتفع العدد الى 21419 حالة، مع وجود 54 مصابا في العناية المركزة.

أفاد فورار بأن من بين 515 حالة جديدة، هو ما يمثل نسبة 1,2 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وأضاف المتحدث أن 29 ولاية سجلت بها أقل من 10 حالات مؤكدة خلال ال24 ساعة الماضية و19 ولاية سجلت بها أكثر من 10 حالات.

الولايات التي سجلت أكبر عدد من الإصابات بكورونا

- بسكرة: 60

- باتنة :46

- البليدة:42

- الجزائر العاصمة: 36

- بومرداس:36

- وهران:35

- تلمسان:18

- عين تموشنت:17

- ادرار: 16

- الوادي:16

- قالمة:15

- الاغواط:14

- بجاية: 14

- المسيلة: 14

- قسنطينة:14

- سطيف:13

- البويرة: 12

- الجلفة: 10

- ورقلة: 10