أكد عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، أن عملية السلام "تشهد تقدما إيجابيا"، مشيرا إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد "توقيع اتفاق السلام النهائي ضمن المرحلة الأولى لتحقيق السلام في السودان".

وقال حمدوك، خلال مخاطبته اليوم للعاملين بمجلس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى، إن البلاد تمر بـ"تعقيدات وتحديات كثيرة", وإن حكومة المرحلة الانتقالية "ملتزمة بالإيفاء بمتطلبات المرحلة، وقد أنجزت عدة مهام، في مقدمتها إعادة السودان بشكل قوي ومنتظم للأسرة الدولية، إلى جانب التقدم المحرز في عملية السلام، مبرزا حرص حكومته على "بناء وطن يسع الجميع".

و أضاف: "نحن على مشارف مرور عام منذ توقيع الوثيقة الدستورية التي أرست خارطة الطريق للفترة الانتقالية"، متعهدا بمواصلة الجهود لمعالجة الضائقة الاقتصادية وغلاء المعيشة".

وفيما يتعلق باستكمال هياكل السلطة الانتقالية, أكد رئيس الوزراء السوداني، أنه "تم إنجاز الكثير منها، حيث تم تشكيل مجلسي الوزراء والسيادة وتعيين الولاة المدنيين"، مشددا على" ضرورة تسريع تكوين المجلس التشريعي بوصفه مطلبا كبيرا وأساسيا، ولأنه يمثل ألوان الطيف السياسي في البلاد ويشكل جمعية وطنية تساهم في مناقشة القضايا الكبرى من خلال الدور الرقابي على الجهاز التنفيذي".