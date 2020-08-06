أشرف الهلال الأحمر الجزائري,، اليوم الخميس، على عملية إرسال أزيد من 200 طن من المساعدات إلى لبنان ستكون مرفقة بطاقم من الهلال يضم مسعفين ومختصين في تسيير الكوارث لمساعدة هذا البلد الشقيق على تجاوز محنته اثر الانفجار الذي وقع أول أمس الثلاثاء بميناء بيروت مخلفا قتلى وجرحى.

وأوضحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس أن هناك أكثر من 200 طن من المساعدات لفائدة الشعب اللبناني "لمؤازرته في محنته"، مشيرة إلى أن "المساعدات تضم أغذية ومواد طبية وغيرها سيتم إرسالها عبر طائرات عسكرية بداية من مساء هذا اليوم".

وفي ذات السياق، سيساهم الهلال الأحمر الجزائري -- تضيف بن حبيلس-- بإرسال فريق يضم عددا من المسعفين والمختصين في تسيير الكوارث "سيقومون بمساعدة لبنان في هذا الظرف الصعب".

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر أمس الأربعاء بتقديم مساعدة فورية للشعب اللبناني الشقيق بعد مكالمة هاتفية مع نظيره اللبناني ميشال عون، حسب بيان لرئاسة الجمهورية .

وذكر البيان أنه تنفيذا لهذا الأمر، تستعد أربع طائرات جزائرية للإقلاع باتجاه العاصمة بيروت على النحو التالي: طائرة تقل أطقما من الأطباء والجراحين و رجال الحماية المدنية، طائرة محملة بالمواد الطبية والصيدلانية، طائرة محملة بالمواد الغذائية، طائرة رابعة تحمل الخيم والأغطية وغيرها من المستلزمات.

كما ستبحر باخرة جزائرية وعلى متنها شحنات من مواد البناء للمساعدة في إعادة بناء وتعمير ما دمره الانفجار.