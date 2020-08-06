أعلن 50 مكونا يمثل أحزابا سياسية، نقابات، جمعيات وطنية، منظمات اقتصادية ومهنية، شخصيات وكفاءات وطنية عن إطلاق مبادرة تحت مسمى "مبادرة القوى الوطنية للإصلاح".

وحسب بيان تلقت "الخبر" نسخة منه فإن أهداف المبادرة هي بناء إطار للقوى النزيهة الوفية للثوابت الوطنية المؤمنة بالتحول الديمقراطي الآمن والمسار الدستوري وحماية مكتسبات الحراك الشعبي وتجسيد تطلعاته.

كما تهدف المبادرة إلى ضمان تحصين هوية الأمة وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم المكاسب الديمقراطية، وحماية النسيج المجتمعي الوطني وتعزيز تماسكه وتجريم محاولات تمزيقه، والمبادرة لإجراءات ناجعة للتكفل بالوضعية الاجتماعية للمواطن وتبعات الأزمة الصحية جراء وباء كورونا وإنعاش الاقتصاد الوطني.

وحسب نفس البيان فإن فعاليات القوى الوطنية للإصلاح ستعقد لقاء لإطلاق مبادرتها وإعلانها للساحة الوطنية يوم 11 أوت الحالي بالجزائر العاصمة.