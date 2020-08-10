أدانت الجزائر بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف أمس الاحد مدنيين بجنوب النيجر، معربة عن تضامنها التام مع حكومة وشعب هذا البلد الجار، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان :"تدين الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس مدنيين في منطقة كوري في جنوب جمهورية النيجر، معربة عن تضامنها التام مع الحكومة والشعب النيجريين وعن خالص تعازيها لعائلات ضحايا هذا العمل الإرهابي الشنيع".

كما تجدد الجزائر "عزمها الراسخ على مكافحة الإرهاب ودعم المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى اجتثاث هذه الآفة ودحرها".