تجاوز العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر حاجز 36 ألف حالة، حسب آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الثلاثاء.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 492 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية رفعت العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 36204.

كما تم تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" -حسب نفس اللجنة-، ما رفع العدد الإجمالي إلى 1322 وفاة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 25263 حالة منها 343 حالة تعافي جديدة، فيما يتواجد 49 مريضا في العناية المركزة.