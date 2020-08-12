أعلنت منظمة "أوبك" اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط العالمي انخفض في يوليو بـ 9.98 مليون برميل يوميا على أساس سنوي حتى 88.75 مليون برميل يوميا.

وجاء في تقرير المنظمة لشهر أغسطس: "أظهرت البيانات الأولية لشهر يونيو أن إجمالي مخزونات النفط التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفع بمقدار 24.3 مليون برميل يوميًا على أساس شهري، بارتفاع متواصل للشهر الرابع على التوالي. وبلغت 3.240 مليار برميل، بزيادة 301.5 مليون برميل عن نفس الفترة من العام الماضي، و291.2 مليون برميل أكثر من متوسط السنوات الخمس الماضية ".

وأشار التقرير إلى أن الاحتياطيات التجارية من النفط ارتفعت خلال شهر بمقدار 12.8 مليون برميل، إلى 1.607 مليار برميل، والمنتجات النفطية - بنسبة 11.5 مليون برميل، إلى 1.633 مليار برميل.

وكانت احتياطيات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند مستوى 120.3 مليون برميل أعلى من المتوسط لمدة خمس سنوات، ومخزونات المنتجات النفطية عند 170.9 مليون برميل.

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وأكدت المنظمة أنه قد يبقى مستوى تخزين النفط والمنتجات البترولية في العالم في النصف الثاني من عام 2020 مرتفعاً، ومن الضروري الاستمرار في خفض الإنتاج النفطي للحفاظ على استقرار السوق.

وتابع التقرير: "بالنظر إلى المستقبل، سيظل تطور أسعار النفط والمنتجات النفطية في النصف الثاني من عام 2020 متأثرًا بالمخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا وزيادة احتياطيات النفط العالمية. قد يبقى مستوى تخزين النفط مرتفعاً بسبب ضعف الطلب على الوقود من الطريق والنقل الجوي".

وختم البيان: "وهذا يشير إلى الحاجة إلى بذل جهود متواصلة لدعم إعادة التوازن للسوق من حيث العرض من خلال تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك والمنتجين من خارج أوبك المشاركين في إعلان التعاون (اتفاق أوبك+)، وكذلك تخفيضات الإنتاج الطوعية من قبل المنتجين الآخرين".