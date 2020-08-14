انتشل عناصر الحماية المدنية بولاية سكيكدة بعد زوال اليوم الجمعة جثة المراهق البالغ من العمر 15 سنة و المتوفى غرقا بالمركز رقم 5 بشاطئ العربي بن مهيدي غير المحروس و الممنوع من السباحة و ذلك بعد عدة ساعات من البحث، حسب ما علم من ذات السلك النظامي.

وقد حولت جثة الضحية المنحدر من بلدية العلمة "ولاية سطيف" إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة، حسب ذات المصدر الذي أفاد أن جثة الضحية انتشلت بالمركز رقم 6 بذات الشاطئ الذي كان في حالة هيجان و ذلك بعد توسيع عملية البحث.

وسخرت مصالح الحماية المدنية في عملية البحث عن الغريق زورقين نصف صلبين و 6 غطاسين إضافة إلى 5 أعوان تحت إشراف كل من قائد الوحدة البحرية و رئيس فرقة الغطس التابعتين للحماية المدنية في عملية البحث إضافة إلى مساعدة غطاسي نادي الكوكب الأزرق للغطس البحري.

للتذكير، تمكن أيضا مواطنون اليوم الجمعة من انتشال جثة شخص يبلغ من العمر17 سنة و ينحدر من ولاية قالمة توفي غرقا بشاطئ الرميلة ببلدية المرسى (أقصى شرق سكيكدة) و حولت جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عزابة من قبل عناصر الحماية المدنية.

واستنادا لمصالح الحماية المدنية سجلت مختلف الشواطئ والمسطحات المائية بولاية سكيكدة منذ الفاتح يونيو المنصرم هلاك 19 شخصا غرقا.