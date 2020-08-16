كشف آيت علي خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، صبيحة اليوم، أنه على هامش إجتماع الثلاثية، سيتم تحديد حقوق وواجبات الحكومة والمتعاملين الإقتصاديين.

وأضاف الوزير، أن النصوص التنظيمية والتشريعية الجديدة لن تكون قابلة للتغيير لأنها لا تخدم مصالح أطراف معينة بل تخدم الاقتصاد الوطني بطريقة شفافة وواضحة.

وأكد المتحدث، أن قانون الاستثمار المقبل سيحدد مهام وحدود صلاحيات الجهات المخولة.

وفي ما يخص التحفيزات الجمركية، فقد أكد آيت علي أنها ستقاس على أساس القيمة المضافة الحقيقية التي يأتي بها مشروع الاستثمار.

كما أكد آيت علي، على إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي يندرج ضمن السياسة العامة للاستثمار وسيجمع الهيئات العديدة والمتخصصة في تسيير العقار دون تضارب في الصلاحيات.

وقال الوزير أن دفتر شروط تصنيع المركبات الجديد سيحدد معالم صناعة ميكانيكية حقيقية في الجزائر.

مشيرا إلى أنه هناك مصنعين كبيرين من آسيا وأوروبا أبدوا رغبتهم في الإستثمار في مجال تصنيع السيارات، مشددا على عدم التنازل عن الشروط المحددة.