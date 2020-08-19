أفادت وكالة "رويترز"، أن الجزائر أعلنت عن شراء كمية كبيرة من القمح اللين "الطحين" للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة دولية أُغلقت يوم الثلاثاء.

وقالت "رويترز" إن الكمية المستوردة من الجزائر، غير معروفة، لكن تم شراء عدة شحنات بسعر يتراوح بين 231 و232 دولار للطن شاملا الشحن. وتطلب الجزائر شحن القمح على فترتين من دول التوريد الرئيسية، بين الأول و15 أكتوبر وبين 16 و31 أكتوبر القادم. وفي حالة التوريد من أمريكا اللاتينية، يكون الشحن بين 01 و15 سبتمبر وبين 16 و30 من الشهر ذاته.