أنهى رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، مهام عدة إطارات في الجيش الوطني الشعبي، حسب بيان للرئاسة.

وأفاد بيان رئاسة الجمهورية أنه تم إنهاء مهام اللواء علي عكروم بصفته رئيسا لدائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش.

وأضاف نفس البيان أنه تم أيضا إنهاء مهام اللواء عبد القادر لشخم بصفته رئيسا لدائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية.

كما أنهى الرئيس –وفق نفس البيان- مهام اللواء رشيد شواكي بصفته مديرا للصناعات العسكرية.