بعد سلسلة من التراجعات المتتالية في الأيام الأخيرة، عرف عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الجزائر ارتفاعا طفيفا، حسب الإحصائية التي كشفت عنها لجنة رصد متابعة الجائحة، اليوم الخميس.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، تسجيل 411 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 403 إصابة أمس الأربعاء.

وبهذا تجاوز العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد أواخر شهر فيفري الماضي حاجز الـ40 ألف إصابة، بعدما بلغ اليوم 40258 حالة.

كما أعلن نفس المسؤول عن تسجيل 9 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" ما رفع العدد الإجمالي إلى 1411 وفاة.