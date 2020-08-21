أصدرت شركة "اتصالات الجزائر"، اليوم الجمعة، بيانا توضيحيا حول أسباب التذبذب الكبير الذي تعرفه شبكة الأنترنت في الجزائر خلال اليومين الأخيرين.

وجاء في بيان للشركة على صفحتها الرسمية في الفايسبوك "تعلم اتصالات الجزائر زبائنها الكرام أنه تم تسجيل اضطراب في الشبكة الدولية للأنترنت في بعض الدول العالم ومنها الجزائر".

وأضاف البيان "هذا التذبذب نتج عنه اضطراب في الشبكة الوطنية، وعليه فإن اتصالات الجزائر تطمئن زبائنها وتعلمهم أن فرقها المختصة تسهر من أجل اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل ضمان الخدمة لزبائنها".

وجددت الشركة في بيانها التنويه بأن الاضطراب لا علاقة له بشبكتها الوطنية أو منشآتها القاعدية، مضيفة أن التذبذب مس الشبكة الدولية.