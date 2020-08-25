قال الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، اليوم الثلاثاء، في تصريح للإذاعة الوطنية، إنه سيتم في الشهر المقبل تصنيع بعض الأدوية التي يحتاجها الجزائريون ومنها أيضا التي تستعمل في معالجة فيروس كورونا".

وأضاف بن باحمد أن " ما يهمنا اليوم هو نظرة المصنعين الصيدليين ومحاولة معالجة المشاكل والسير نحو الأمام"، مؤكدا في السياق ذاته أن "الجزائر لها قدرة كبيرة في تصنيع الأدوية وبدأنا محادثات مع مجموعة من الشركات الأجنبية من أجل ذلك". وأعلن الوزير عن سعي الجزائر إلى تصدير حوالي خمسة ملايير دولار من الإنتاج الصيدلاني.

وقال بن باحمد "نسعى لتصدير حوالي 5 ملايير دولار من الأدوية الجزائرية".

وأشار إلى أن التوجه للتصدير يستدعي "الاعتماد على المنتجين المحليين وحتى الشركات الصيدلانية الأجنبية المتواجدة في الجزائر".