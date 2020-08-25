بلغ متوسط معدل التضخم السنوي في الجزائر 2.2% بنهاية شهر يوليو الماضي، حسبما أوردت اليوم الثلاثاء وكالة الأنباء الجزائرية نقلا من الديوان الوطني للإحصائيات.

وأوضح ذات المصدر أن تطور أسعار الاستهلاك بوتيرة سنوية إلى شهر يوليو 2020 الذي هو متوسط معدل التضخم السنوي المحسوب مع مراعاة 12 شهرًا، من شهر أغسطس 2019 إلى يوليو 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من شهر أغسطس 2018 إلى يوليو 2019.

وأشار الديوان إلى أن التباين الشهري لأسعار الاستهلاك، الذي هو تطور مؤشر الأسعار في شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو الماضي، سجل انخفاضًا بمقدار -1.1%.أما من حيث الاختلاف الشهري وحسب فئة المنتجات، فقد سجلت أسعار المواد الغذائية انخفاضًا بنسبة 3.5%، سيما بسبب انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 6.9%.

ويفسر هذا الانخفاض في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة، بحسب الديوان، إلى انخفاض أسعار لحوم الدجاج (-16.0%) والفواكه (-32.5%) والخضروات (-5.3%) والبطاطا بنسبة -17.6%.

وسجل الديوان من جانب آخر، الزيادات في الأسعار التي مست بعض المنتجات، لا سيما اللحوم الحمراء (+ 1.3%) والبيض (+ 12.5%) والأسماك (+ 5.3%).

أما بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية، فقد شهدت الأسعار تباينًا تنازليًا معتدلًا بلغ (-0.1%) خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو، وفقًا لجهاز الإحصاء، كما ارتفعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 1.1%، بينما عرفت أسعار الخدمات ركودا.

وبحسب مجموعة السلع والخدمات، فقد ارتفعت أسعار مجموعات "الملابس والأحذية" والأثاث والمفروشات بنسبة (+ 0.1%) على التوالي لكل مجموعة، حيث عرفت أسعار "النقل والاتصالات" ( + 0.2%) بينما سجلت المجموعة المتنوعة زيادة قدرها 3.3%.

وأشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن باقي السلع والخدمات اتسمت بالركود، حيث سجلت أسعار الاستهلاك خلال شهر يوليو الأخير، ارتفاعا بنسبة 2.4% مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019.

ويعزى هذا التباين التصاعدي إلى زيادة بنسبة 0.6% في أسعار المنتجات الغذائية، نتيجة زيادة بحوالي 0.2% للمنتجات الزراعية الطازجة والمنتجات الغذائية الصناعية (1.1%) والسلع المصنعة 5.28% وأخيراً الخدمات 0.7%.

وعرفت أسعار الاستهلاك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 2.28% ، على الرغم من الانخفاض في المواد الغذائية(-0.04%) ، الناجم بشكل خاص عن تراجع قدره 0.6% لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة.

ويعزى هذا الارتفاع المسجل إلى زيادة بنسبة + 0.5% في المنتجات الغذائية الصناعية، و + 5.02% في السلع المصنعة و + 2.26% في الخدمات.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة التضخم في الجزائر قد بلغت في سنة 2019، حوالي 2%.