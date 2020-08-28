توفيت أول أمس امرأة بسبب طوابير مركز بريد خميس مليانة في ولاية عين الدفلى بعد أن سقطت مغميا عليها.

وحسب مصادر محلية متطابقة فإن الضحية امرأة مسنة أغمي عليها وهي في في طوابير طويلة أمام مركز البريد المذكور من أجل سحب مبلغ مالي قد يكون بسيطا لكنه تحول إلى حلم وردي قبل أن يتسبب في وفاتها.

وأضافت ذات المصادر بأن الضحية نقلت - في محاولة لإنقاذ حياتها - على متن سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة وهي في طريقها إلى مستشفى الأطرش أحمد بالمدينة.

وفي ذات السياق أفادت مصادر قضائية أن وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة أمر بتشريح جثة الضحية وذلك لمعرفة ملابسات وأسباب الوفاة.

من جهة أخرى تعذر على " الخبر" الحصول على رد من المدير الولائي لقطاع البريد حول الحادثة.