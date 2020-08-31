اللحية الخفيفة أو حتى اللحية الكبيرة، ليست مجرد عنصر من عناصر الأناقة أو الالتزام بالموضة، بل لها أيضا خصائص مفيدة للبشرة و تساعد صاحبها على حماية صحته، هذا ما صرحت به مختصة في الأمراض الجلدية والتناسلية.



فوفقا للمختصة"ناتاليا كوزلوفا"، فإن وجود لحية وذقن على الوجه، يساعد في الحفاظ على الزيوت الطبيعية في البشرة، والتي بدورها تحافظ على ترطيب بشرة الوجه جيدا.



وقالت كوزلوفا: "اللحية كما أي شعر آخر على جلد الوجه تحمي البشرة بشكل موثوق من التعرض المباشر للأشعة فوق البنفسجية، وهذه طريقة ممتازة للحماية من السرطان". كما أن شعر الوجه، يقلل من الحساسية.



وأوضحت الطبيبة: "الشعر يعمل كنوع من الفلتر الذي يمنع المهيجات من دخول الأنف مباشرة من المجال الخارجي".



وقالت المختصة، إن تربية اللحية تساعد في حماية الوجه من الآثار السلبية للهواء البارد والحفاظ على دفء الجلد. وأضافت أن، "شعر الوجه ينقي الهواء مما يساعد في الحفاظ على صحة الأسنان واللثة".



بالإضافة إلى ذلك، وفقا لكوزلوفا، فإن وجود اللحية يقلل من وتيرة الحلاقة، وهو بدوره يحمي من ظهور حب الشباب.



وقالت: "من المهم الحفاظ على نظافة اللحية والدقن، وإلا ستصبح أرضا خصبة للبكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض جلدية معينة".