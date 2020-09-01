قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن استثمارات الشركات التركية في الجزائر تتزايد يوما بعد يوم، وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين لم ينخفض رغم أزمة كورونا".

وأفاد في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، عقب لقاء أجراه مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، في مبنى وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة. بأن حجم التجارة بين البلدين البالغ 4 مليارات دولار، لم ينخفض رغم تفشي وباء كورونا، ما يبعث الأمل في المستقبل.

وأوضح أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة سيجلب الفائدة للبلدين، حيث سيزيد مع مرور الزمن من حجم التجارة إلى 5 أو 10 مليارات دولار. ولفت إلى تطور العلاقات بين البلدين على صعيد الصناعات الدفاعية والعسكرية.

وذكر الوزير التركي أن المفاوضات ما زالت جارية بين الجانبين لتوقيع اتفاقية التعاون الثقافي، مشيرا إلى أن تركيا والجزائر أظهرتا تعاونا في العديد من المجالات خلال مرحلة تفشي وباء كورونا، سواء على صعيد المساعدات الطبية أو عمليات الإجلاء.

وفيما يتعلق باستثمارات الشركات التركية في الجزائر، قال تشاووش أوغلو إنها تتزايد مع مرور كل يوم، لافتا إلى أن تركيا تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات الخارجية في هذا البلد، بقيمة تبلغ 3.5 مليار دولار. وثمن الخطوات المتخذة لتحرير الاقتصاد في الجزائر، كما أعرب عن شكره لدعمهم الشركات التركية.