لم تعد المقاتلة سوخوي 57، الأكثر تطورا في الصناعات الروسية، حكرا على موسكو، إذ بات في وسع المشترين الأجانب اقتناء المقاتلة، على أن يكون ذلك وفق شروط.

وذكر موقع "ناشونال إنترست " الأمريكي، اليوم الخميس، نقلا عن وسائل إعلام روسية بأن حكومة الرئيس فلاديمير بوتن وافقت على تصدير المقاتلة "سو-57" الشبحية إلى الخارج.

وتوقعت تقارير بأن يزداد الطلب الأجنبي على المقاتلة التي تنتمي إلى الجيل الخامس باضطراد بعد تلبية احتياجات القوات الروسية.

وذكرت وسائل إعلام روسية حكومية بأن موسكو وافقت على تصدير المقاتلة الجديدة إلى دول العالم.

ونقلت وكالة "تاس" عن المدير الصناعي لمجمع "روستك" للطيران، أناتولي سيرديوكوف، قوله إنه من غير المحتمل أن يكون هناك طلب كبير (أجنبي) على هذه المقاتلة حتى يتم تزويد الجيش الروسي بما يكفي من هذه الطائرة.

وأضاف سيرديوكوف أن الهدف الأول في هذه المرحلة هو تقديم هذه المقاتلات إلى الجيش الروسي، أما الهدف الثاني فهو عرض "سو- 57" للمشترين الأجانب والقيام بحملة ترويجية لها.

ولا يوجد تغيير كبير في سياسة روسيا بهذا الشأن، بحسب "ناشونال إنترست"، فقد باعت موسكو بانتظام عتادا عسكريا إلى حلفائها حول العالم.

وذكر مسؤول روسي كبير أن عدة دول أرسلت بالفعل طلبات لشراء المقاتلة الجديدة، وتجنب المسؤول ذكر أسماء تلك الدول.

لكن "ناشونال إنترست" قال إنه من المحتمل ان تشمل قائمة الدول: الجزائر والهند وحتى تركيا التي يمكن أن تعتمد هذا الطراز من المقاتلات، بعد طردها من برنامج المقاتلة الأمريكية "إف-35"، بسبب اقتنائها نظام الدفاع الصاروخي "إس-400".

وصممت "سو- 57" من أجل تدمير كل أنواع الأهداف الجوية والبحرية والبرية، وهي أول طائرة روسية تستخدم تقنية التخفي، وتتميز بالسرعة التي تفوق سرعة الصوت.