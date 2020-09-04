سجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 304 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 45773 حالة.

وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 45.773 من بينها 304 حالة جديدة، وهو ما يمثل 0,7 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1539 حالة، بعد تسجيل 08 وفيات جديدة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 32.259 شخص، من بينها 253 مريضا تماثل للشفاء.

وأضاف فورار أن 18 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات و 12 ولاية أزيد من 10 حالات خلال 24 ساعة الماضية, في حين أن 18 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف في نفس السياق أن 42 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.