أكد سفير دولة الفاتيكان بالجزائر, القاصد الرسولي المونسنيور لوتشيانو روسو, اليوم الاثنين أن "العلاقات الجيدة" التي تربط الجزائر بالفاتيكان "ستتواصل", معربا عن امله في ان يواصل الجانبان "العمل المشترك وترقية التعاون الاجتماعي والانساني".



وقال المونسنيور لوتشيانو روسو في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بمناسبة انتهاء مهمته بالجزائر, "أنا جد سعيد أني التقيت بالسيد الرئيس, واشكره على الوقت الذي خصصه لي والحوار الذي دار بيننا واغتنم الفرصة لأتوجه بالشكر إلى السلطات والشعب الجزائري على التعاون القائم لإنجاح مهمتي التي دامت اربع سنوات".



وأضاف :"أنا متأكد أن العلاقات الجيدة بين بلدينا ستتواصل, لهذا اتمنى من الجميع مواصلة العمل المشترك وترقية التعاون الاجتماعي والانساني بإرادة مشتركة تجسد مبادرة الجزائر و المتمثلة في العيش معا في سلام".