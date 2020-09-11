كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد عودة العضايلة، عن حقيقة انفجار الزرقاء الذي وقع في الأردن خلال الساعات الماضية.

وقال العضايلة،"انفجارًا وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة للجيش العربي يقع شرق مدينة الزرقاء" .

وأضاف العضايلة، في بيان أصدرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن التماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكميرات.

وقال "وفقا للقيادة العامة فإنه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار". وذكرت ، سكاي نيوز عربية، أن حريق كبير في موقع الانفجار بمدينة الزرقاء الأردنية، ورجحت مصادر أن الحادث ناجم عن انفجار قنبلة من مخلفات الأمن الداخلي .

ومن جانب آخر حذرت مديرية الأمن العام الأردني، من تداول بيانات قديمة وإشاعات حول انفجار الزرقاء الليلة تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأكدت المديرية أن البيان الذي يتم تداوله الآن قديم ويعود لحادثة وقعت قبل نحو عام.