انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات الصالون الدولي الرقمي للتجارة والتسويق بمشاركة متعاملين جزائريين وعشرة عارضين من دول عربية و أجنبية، حسبما أفاد به بيان لشركة الأندلس للمعارض و التجارة الرقمية المنظمة للحدث.

و من بين الدول المشاركة في هذا الحدث الاقتصادي الرقمي، الذي سيمتد إلى غاية 27 سبتمبر الجاري، دولة الفيتنام ، ضيف الشرف لهذه الطبعة، إلى جانب أندونيسيا والصين والأردن و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة و الهند و الإمارات العربية المتحدة إلى جانب ممثلين لشركات جزائرية.

ويعد الصالون الدولي الرقمي للتجارة والتسويق "الأول من نوعه في الجزائر و إفريقيا والثاني عالميا بعد معرض "هلا الصين" الذي نظمته دولة الإمارات المتحدة في دبي مع دولة الصين"، حسب الشركة المنظمة.

وصرح مدير المعرض، عبد الرؤوف منير دودي، حسب ما جاء في البيان، أن "الصالون الدولي الرقمي للتجارة و التسويق في الجزائر تبوأ مكانته اللائقة كملتقى دولي دائم للشركات و لرجال الأعمال في العالم"، معلنا عن تنظيم صالون دولي رقمي آخر لتصنيع الأغذية ستنطلق فعالياته ابتداء من الفاتح نوفمبر المقبل إلى غاية 16 من نفس الشهر.

وقد وضعت الشركة المنظمة عنوانا الكترونيا للراغبين في الاطلاع على الحدث (www.andalus-tsee.com ).