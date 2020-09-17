قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج العربي، تيموثي لاندركينغ، إن واشنطن تعتقد أن بإمكانها إقناع قطر بالتفاهم مع الكيان الصهيوني، وأن الدوحة لها سجل في التعامل مع تل أبيب.

ونقلت وسائل إعلام قطرية عن لاندركينغ قوله "نأمل من جميع الدول الخليجية وبلدان المنطقة أن تطبع علاقاتها مع الاحتلال".

وكان لاندركينغ قال في حديثه مع الصحفيين اليوم الخميس إن بلاده تأمل في المضي قدما بإعلان قطر حليفا رئيسيا غير عضو في حلف الأطلسي، وهي مكانة تسمح للدول بالاستفادة من مزايا في مجال التجارة العسكرية والتنسيق الأمني.