كشفت منظمة أوبك، عن أكثر الدول تخفيضا للإنتاج النفطي داخل المنظمة لشهر أوت الماضي.

وقالت المنظمة في وثيقة داخلية، أن "العراق كان أكثر الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك تخفيضا لشهر أوت حيث بلغت متوسط التخفيضات 152 ألف برميل يوميا، تليه السعودية وبمقدار متوسط 93 ألف برميل يوميا، وجاءت نيجيريا ثالثا وبمتوسط تخفيض بلغ 32 ألف برميل يوميا ومن ثم جاءت انغولا رابعا وبمتوسط تخفيض بلغ 31 ألف برميل، والكويت خامسا وبمتوسط تخفيض بلغ 12 ألف برميل، ثم الجزائر جاءت سادسا بمتوسط تخفيض بلغ 8 آلاف برميل يوميا".

وأضافت إن "الدول التي رفعت إنتاجها ضمن منظمة أوبك خلال شهر أوت جاءت الإمارات أولا وبمتوسط ارتفاع بلغ 182 ألف برميل تلاها الغابون ثانيا وبمتوسط ارتفاع بلغ 29 ألف برميل، تلاها الكونغو ثالثا وبمتوسط ارتفاع بلغ 15 ألف برميل، ومن ثم جاءت غينيا الإستوائية رابعا وبمتوسط إنتاج بلغ 12 ألف برميل يوميا"..

وأشارت المنظمة إلى أن "متوسط التخفيض من جميع منظمة أوبك بلغ 90 ألف برميل يوميا".

وأوضحت أن "الدول التي خفضت إنتاجها من خارج منظمة أوبك شملت ماليزيا وبمتوسط تخفيض بلغ 37 ألف برميل يوميا تلاها كازخستان ثانيا وبمتوسط بلغ 22 ألف برميل يوميا، تليها البحرين ثالثا وبمتوسط بلغ 15 ألف برميل، وثم عمان رابعا و بألفين برميل يوميا ومن ثم جاءت أذربيجان خامسا وبمتوسط تخفيض بلغ ألف برميل يوميا ومن ثم جاءت السودان سادسا وبمتوسط تخفيض بلغ ألف برميل يوميا".

ولفتت إلى أن "الدول التي رفعت إنتاجها النفطي من خارج منظمة أوبك لشهر أوت شملت روسيا وبمتوسط ارتفاع بلغ 45 ألف برميل يوميا تلاها جنوب السودان ثانيا وبمتوسط ارتفاع بلغ 39 ألف برميل يوميا ومن ثم جاءت بعدها بروناي ثالثا وبمتوسط ارتفاع بلغ 8 آلاف برميل يومياّ".

وأشارت إلى أن متوسط التخفيضات من الدول العشر من خارج أوبك بلغ 15 ألف برميل يوميا.