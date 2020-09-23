قال متعاملون أوروبيون إن تقديراتهم الأولية تشير إلى أن الديوان المهني الجزائري للحبوب قد اشترى حوالي 117 ألف طن من علف الشعير في مناقصة للتوريد من مناشئ خيارية وذلك في مناقصة اليوم الأربعاء، حسي ما نقلته وكالة رويترز.

تفيد التقديرات أن دار تجارة واحدة باعت نحو 57 ألف طن بسعر 221.25 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن، في حين باعت ثانية نحو 30 ألف طن بنفس السعر وثالثة 30 ألف طن أيضا لكن مقابل 220.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن.

كان الحجم الاسمي في المناقصة 50 ألف طن للشحن خلال نوفمبر تشرين الثاني.