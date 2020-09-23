كشف المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات المصري، عن صادراته من "الرخام والغرانيت" منذ بداية العام الجاري سجلت 110 مليون دولار، من ضمنها الجزائر التى استوردت ما قيمته 44.145 ألف طن لتكون من أهم لزبائن للشركة المصرية.

وذكر تقرير صادر عن المجلس التصديري اليوم الأربعاء، أنه تم خلال الـ`7 أشهر الأولى من العام، التصدير لنحو 101 دولة منها 7 دول لم يتم التصدير لها.

وأضاف أن 10 دول استحوذت على 74.3% من إجمالي صادرات القطاع تصدرتها "ليبيا" حيث تم تصدير 114.401 ألف طن بقيمة بلغت 17.084 مليون دولار، تلتها في المرتبة الثانية "الصين الشعبية" بنحو 268.029 ألف طن بقيمة بلغت 16.474 مليون دولار، وجاءت" المملكة العربية السعودية " في المرتبة الثالثة حيث استوردت نحو 174.104 ألف طن بقيمة بلغت14.4747 مليون دولار، تلتها " كوريا الجنوبية" بنحو 69.986 ألف طن بقيمة بلغت 7.970 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن "الجزائر" احتلت المرتبة الخامسة من حيث أهم الدول المستوردة للرخام والغرانيت المصري خلال 7 أشهر,من خلال استيراد 44.145 ألف طن بقيمة بلغت 6.555 مليون دولار، تلتها "الإمارات العربية المتحدة بنحو49.160 ألف طن بقيمة بلغت 5.120 مليون دولار, وبلغ حجم واردات "المغرب" من الرخام والغرانيت المصري بنهاية جويلية الماضي نحو 29.702 ألف طن بقيمة بلغت 4.159 مليون دولار.

وسجلت صادرات مصر من الرخام والغرانيت إلى "بريطانيا وشمال ايرلندا" نحو 10 آلاف طن بقيمة بلغت 4.023 مليون دولار، فيما احتلت "الكويت" المرتبة التاسعة من حيث الدول المستوردة بنحو 29.944 ألف طن بقيمة بلغت 3.334 مليون دولار، تلتها"فرنسا" بنحو 8.331 ألف طن بقيمة بلغت 3.233 مليون دولار.