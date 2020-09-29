يصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الأربعاء إلى تونس في أول يوم من جولة مغاربية ستشمل أيضا الجزائر والمغرب. وهي المرة الأولى منذ 15 عاما يزور فيها وزير دفاع أمريكي الجزائر. وسيناقش إسبر مع الشركاء المغاربيين سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الارهاب.



وسيستهل إسبر جولته، الأولى له إلى أفريقيا منذ تولّيه حقيبة الدفاع، الأربعاء في تونس حيث سيلتقي الرئيس قيس سعيّد، قبل أن يلقي خطابا في المقبرة العسكرية الأمريكية في قرطاج حيث يرقد العسكريون الأمريكيون الذين سقطوا في شمال أفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية.



والخميس يصل إسبر إلى الجزائر العاصمة، حيث سيجري محادثات مع الرئيس عبد المجيد تبّون الذي يشغل أيضا منصبي قائد القوات المسلّحة ووزير الدفاع.



ووفقا للمصدر نفسه، فإن إسبر يعتزم "تعميق التعاون مع الجزائر حول قضايا الأمن الإقليمي الرئيسية، مثل التهديد الذي تشكله الجماعات المتطرفة".



ويزور المسؤولون العسكريون الأمريكيون باستمرار تونس والمغرب، اللتين يربطهما بالولايات المتحدة تعاون دفاعي راسخ، لكن إسبر سيكون أول وزير دفاع أمريكي يزور الجزائر منذ دونالد رامسفيلد في فبراير 2006.