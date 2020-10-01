كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، على حصيلة انتشار جائحة كورونا في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وسجلت الجزائر 160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد رفعت العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 51690 إصابة.

كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" رفعت العدد الإجمالي إلى 1741 وفاة.

وحسب نفس المصدر فقد بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 36282 بعد تسجيل 108 حالة تعافي خلال آخر 24 ساعة، فيما يتواجد 23 مريضا في العناية المركزة.