أظهرت دراسة حول الصحة النفسية لمواطني دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن العراقيين هم الأكثر معاناة من الاكتئاب، فيما يأتي الجزائريون بدرجة، والكويت في المرتبة الأخيرة.

وجاء في الدراسة التي أعدها مركز "البارومتر العربي"، وشملت أكثر من 25 ألف شخص على امتداد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن العراقيين أكثر معاناة من الاكتئاب بنسبة 43 بالمائة، ثم التونسيون بنسبة 40 بالمائة والفلسطنيون 37 بالمائة فيما جاءت الجزائر الأقل إبلاغا بإحساسهم بالتوتر، بـ 27 بالمائة، فيما جاء المغرب في المرتبة ما قبل الأخيرة، بنسبة 24 بالمائة.

وفسرت الدارسة ارتفاع نسبة الاكتئاب لدى العراقيين والفلسطينيين بمعايشتهم تجارب الحرب في الآونة الأخيرة والنزاعات الجارية، غير أنها تساءلت حول ما الذي يدفع بزيادة التوتر والاكتئاب في تونس، مرجحة أن تكون الأسباب متصلة بالتحديات المصاحبة للمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

وجاء في الدراسة أن سكان الحضر في لبنان وليبيا والسودان هم الأكثر إقبالا على القول بالإحساس بالاكتئاب في كثير من الأحيان. وكان سكان الريف في العراق وتونس والأردن ومصر والمغرب أكثر إقبالا، من سكان الحضر هناك، على القول بالإحساس بالاكتئاب. فيما لم يتم رصد اختلاف يُذكر بين سكان الريف والحضر في كل من الجزائر وفلسطين في هذا الصدد. لكن في فلسطين، تبين أن سكان المخيمات يعانون من الإحساس بالاكتئاب بدرجة أعلى.

وأوردت الدراسة أنه في مختلف أنحاء المنطقة، ذكر نحو الثلث (35 بالمائة) أنهم يشعرون بالتوتر في كثير من الأحيان. وكان التونسيون (53 بالمائة) والعراقيون (49 بالمائة) والأردنيون (42 بالمائة) الأكثر ذكرا لإحساسهم بالتوتر في كثير من الأحيان أو في معظم الأحيان. وفي الوقت نفسه فإن المواطنين في مصر (27 بالمائة)، والجزائر (27 بالمائة)، والسودان (22 بالمائة)، والكويت (12 بالمائة)، هم الأقل إبلاغا بإحساسهم بالتوتر.